La Lombardia verso la “chiusura”, misure stringenti al vaglio del Governo

No agli spostamenti fuori Regione e in un alcune province del Nord

Le misure urgenti che il Governo potrebbe applicare nel nuovo decreto

“Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo per spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative e situazioni di emergenza”. E’ quanto riportato nella bozza del decreto al vaglio del Governo pubblicata in stralci da alcune principali testate giornalistiche nazionali.

Misure che dovrebbero riguardare l’intera Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Il decreto confermerebbe inoltre la chiusura nelle aree interessate di palestre, piscine, musei, centri culturali ma anche stazioni sciistiche fino al 3 aprile, scuole comprese e ci sarebbero nuovi provvedimenti per anche per i locali pubblici e cinema.

QUI LA BOZZA DEL DECRETO

Si attende nelle prossime ore, al più domani mattina, la pubblicazione del decreto, solo allora si saprà l’effettiva portata di queste misure.