La mamma di Alex: “Basta polemiche, entrambe le famiglie sono distrutte dal dolore”

Sulla morte di Chiara, la mamma di Alex Crippa chiede rispetto per le famiglie coinvolte

Nell’incidente, il giovane investitore aveva ricordato la scomparsa dell’amico Alex

LECCO – “Capisco benissimo la rabbia di tutti. Ma basta polemiche. Basta parole. Non è cambiata la vostra vita. Abbiate rispetto a chi purtroppo ci è passato e sta rivivendo tutto di nuovo. Questa cosa ha riaperto tutte le ferite. Lui ha sbagliato e pagherà. Però davvero per favore. Non aggiungete altro… Sono la mamma di Alex”.

E’ un messaggio scritto di getto e con il cuore infranto da un dolore che solo chi ha vissuto una perdita così cara può conoscere: Sarajeva Villa ha deciso di intervenire con appello per fermare i commenti d’odio apparsi in questi giorni nei confronti del 22enne (S.M.) che ha travolto la giovane Chiara Papini e per chiedere rispetto per la sofferenza di entrambe le famiglie. Lo ha fatto con queste parole, scrivendo tra gli ‘urlatori’ che sui social indirizzavano insulti nei confronti del ragazzo.

Lei è la madre di Alex Crippa, 21enne di Lecco scomparso nel giugno del 2018 a seguito di un tragico incidente stradale sulla vecchia Lecco Ballabio. Lo stesso Alex legato da una profonda amicizia con il 22enne reo della drammatica morte di Chiara e fuggito nel panico, ha raccontato al giudice, per aver rivissuto in quel momento la tragedia capitata, due anni prima, all’amico scomparso.

“Era molto legato a mio figlio, era spesso da noi e avevano fatto delle vacanze insieme – ci racconta Sarajeva – appena ho saputo quanto successo sono rimasta scioccata, il giorno dopo sono andata a trovare la sua famiglia. E’ stata la madre a raccontarmi che S. aveva rivisto in quanto accaduto la morte di Alex. L’ho abbracciato quando l’ho visto, piangeva. Gli ho detto che ha sbagliato a comportarsi in quel modo, che ha aggravato la sua situazione. E’ consapevole di tutto, sa che potrebbe andare in carcere, ed è disposto a pagare per quello che ha fatto. Mi ha detto; ‘E’ giusto così…’

Tutti vorremmo figli perfetti

Quella terribile sera, si è portata via per sempre la serenità di due famiglie, quella di Chiara e del ragazzo che l’ha investita: “Il loro dolore è inimmaginabile e si porteranno questo peso per tutta la vita. Perciò – ci dice Sarajeva – mi lasciano basite le esternazioni di chi, pur non centrando nulla e non avendo mai vissuto una cosa del genere, dà sfogo ai commenti senza pesare le parole, ci si arroga il diritto di giudicare le vite altrui. La rabbia è comprensibile ma, soprattutto chi ha figli, dovrebbe pensare che questa disgrazia potrebbe capitare a chiunque, anche a loro”.

“Quando Alex ci ha lasciato, ho saputo in seguito, qualcuno aveva scritto commenti riprovevoli su quanto accaduto a mio figlio – prosegue Sarajeva – tutti noi vorremo figli perfetti, ma dobbiamo amarli come sono. Dopo l’incidente di Alex mi auguravo che tutti tra i suoi affetti avessero tratto qualcosa dalla sua scomparsa, c’è chi lo ha capito e chi invece no ed ha proseguito la sua vita”.

Alla mamma di Chiara: creda sempre in sua figlia

“Anche ai genitori di Chiara penso faccia male leggere certe cose, lasciateli vivere il loro dolore – prosegue Sarajeva che, rivolgendosi ai familiari della giovane dice – tenete duro, anche se Chiara non è più qui fisicamente lo è in altri modi, ne sentirete la presenza nella vostra vita. Il gesto che avete fatto – la donazione degli organi di Chiara così come era stato per Alex – ha dato vita e speranza ad altre persone e vi tornerà tanto amore indietro, a me ne è tornato molto”.

“Vorrei dire alla mamma di Chiara di trovare la forza e di credere sempre in sua figlia, di vivere anche per lei. Se vorrà, se avrà bisogno di parlare con qualcuno che ha vissuto lo stesso dolore, io ci sarò per lei”.