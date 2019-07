Ladri in azione durante la festa di Laorca, messi in fuga dai “craponi” (video)

Filmato con un telefonino uno dei sospettati

Mobilitati alcuni laorchesi e c’è chi dice: “Meglio per loro che non li abbiano presi”

LECCO – Fuori programma alla Festa di Laorca (“Terza de Loi”) quando, domenica sera, alle 22.30, una banda di ladri (almeno tre) è stata intercettata e messa in fuga.

“Meglio così – dirà poi qualcuno – Perché se li avessero presi…”. Ed infatti alla notizia della presenza di ladri in paese, c’è chi si è prontamente mobilitato, non certo con intenzioni diplomatiche.

Erano le 22.30 circa, quando una coppia di giovanissimi laorchesi in moto, mentre stavano rincasando, giunti nella stretta via Alla Grigna, che da via Paolo VI porta in piazza della chiesa, ha notato una persona che stava scavalcando un muro. Nel sentire il sopraggiungere della moto, e probabilmente avendo capito di essere stato notato, ha preferito desistere e imboccare a piedi la via facendo finta di nulla.

Il passeggero della moto, armato di telefonino, lo ha ripreso mentre, indifferente, da via Alla Grigna attraversa la piazza e quindi scompare imboccando via SS. Pietro e Paolo senza mai voltarsi.

Da qui è scattato l’avviso ai laorchesi, anche ieri sera accorsi numerosi all’oratorio San Giuseppe per la tradizionale festa, mentre sono stati chiamati anche i Carabinieri giunti sul posto.

Nel frattempo, altri due sospettati sono stati avvistati mentre hanno guadagnato la fuga imboccando un sentiero che si inoltra nei boschi sopra l’abitato di Laorca. Solo più tardi, qualcuno ha detto di aver notato in via Paolo VI un’auto, una Fiat Panda bianca, con a bordo una persona a torso nudo “sembrava in attesa di qualcuno” ha commentato il testimone.

Fatto sta che anche un gruppo di laorchesi si è mobilitato perlustrando via Paolo VI e le vie limitrofe ma senza risultati.

Stando alle informazioni raccolte in paese, i ladri avrebbero tentato di entrare in alcune abitazioni ma non sarebbero riusciti nel loro intento, messi in fuga con tutta probabilità proprio grazie all’incontro con i due giovani che hanno fatto scattare l’allerta.

Un “diversivo” quello di ieri sera, che ha animato ancor di più una Festa di Laorca molto partecipata e che sta riscuotendo un grandissimo successo. Stasera l’ultimo atto della festa con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.