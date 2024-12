Ladri in azione, furto in un appartamento del centro

E’ successo in pieno giorno in via Bovara

La proprietaria: “Ho trovato l’appartamento sottosopra, cercavano solo contanti”

LECCO – E’ tornata a casa nel primo pomeriggio trovando la porta di ingresso scassinata e aperta e l’appartamento sottosopra. Davvero una brutta sorpresa per una residente di via Bovara, in pieno centro città, il cui appartamento è stato preso di mira dai ladri.

“Sono uscita questa mattina verso le undici meno un quarto per fare alcuni lavori nella libreria sotto casa – racconta – verso le 14 sono rientrata e ho trovato la porta di ingresso aperta: mi sono spaventata e sono tornata indietro, quindi ho incontrato una mia vicina di casa che stava rientrando dal lavoro e siamo entrate insieme nell’appartamento: era completamente devastato”.

I ladri hanno agito velocemente, riuscendo a smontare la serratura della porta tramite un cacciavite e forzando la sbarra di ferro di rinforzo posta all’interno: “Per fare questo lavoro hanno spaccato anche parte dello stipite della porta” spiega ancora scossa la proprietaria di casa.

Una volta entrati, hanno messo tutto sottosopra, camera da letto, salotto, cucina, bagno: “Cercavano soldi in contanti, non hanno preso altro che quelli, 30 euro in totale che avevo lasciato nel portafoglio. Non hanno toccato le carte di credito e nemmeno il mio computer, lo stereo e le AirPods. In casa non ho cose di particolare valore, ma le poche che ho sono rimaste al loro posto” racconta la vittima.

Dopo la brutta scoperta la donna ha subito chiamato la Polizia, giunta in posto per i rilievi. “Domani sporgerò denuncia – conclude – inutile dire che questa cosa mi ha davvero provata, qui mi sentivo al sicuro, da oggi non sarà più così”.