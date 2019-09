Ladri in via Stelvio, fuggono dopo aver cercato di scassinare una cassaforte

Fallito il tentativo di scassinare una cassaforte in un’abitazione di via Stelvio

E’ successo giovedì sera tra le 21 e le 22

LECCO – Ladri in azione nella serata di giovedì in via Stelvio, nel rione di Santo Stefano a Lecco.

I malviventi si sono introdotti in un’abitazione tra le 21 e le 22, approfittando dell’assenza dei proprietari.

Secondo quanto appreso avrebbero cercato di scassinare la cassaforte presente in casa, senza riuscirci. Quindi sarebbero fuggiti. Sul posto sono stati chiamati i Carabinieri.

“Questa via è poco frequentata e buia – hanno commentato alcuni residenti – per fortuna non è stato rubato nulla di valore e non è successo niente, andrebbero però messe delle telecamere di videosorveglianza lungo la strada”.