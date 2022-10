Laorca. Vetri in frantumi, un’altra auto danneggiata

Ancora vandalismi nel rione alto di Lecco

LECCO – Vetri in frantumi e carrozzeria ammaccata. Un’altra auto è stata danneggiata nel rione di Laorca. Questa volta l’atto vandalico sarebbe stato compiuto nel piccolo parcheggio posto di fronte le ex scuole elementari, lungo corso Monte Ortigara, poco distante dal luogo in cui, ieri notte e le scorse settimane sono state vandalizzate diverse auto.

Intanto, dopo le richieste avanzate dai residenti, sembrerebbe che il comune di Lecco abbia dato l’ok per l’installazione di telecamere di videosorveglianza nel parcheggio “Sito Crotta”, luogo in cui sono stati compiuti la maggior parte degli atti vandalici e dove, lo scorso marzo, un divano è stato incendiato con le fiamme che si sono propagate avvolgendo un’auto in sosta.

Una situazione quella che si sta vivendo a Laorca che si fa sempre più tesa e sempre più intricata.