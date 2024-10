L’Associazione Cuochi Lecco e Provincia ricorda lo chef Prandi: “Perdiamo un pilastro”

Il ricordo del presidente Vincenzo Di Bella

“Sarà dura senza di lui, era una figura di riferimento”

LECCO – “Perdiamo un pilastro, una grandissima persona”. Vincenzo Di Bella, guida dell’Associazione Cuochi Lecco e Provincia, ricorda con commozione l’amico Claudio Prandi, chef pluristellato scomparso all’età di 74 anni, vinto dalla malattia.

Prandi era vice presidente dell’Associazione, che in passato aveva anche guidato: “Per noi ha fatto tantissimo, per me era una guida, una figura di riferimento. Siamo tutti addolorati, non solo all’interno dell’Associazione, tantissimi messaggi di cordoglio sono arrivati dai cuochi di tutta la Regione”.

Domani, martedì, tantissimi chef saranno presenti in divisa per portare l’ultimo saluto a Prandi: “Un uomo umile, come ce ne sono pochi in giro, si è sempre dato da fare, con grande disponibilità” ha ricordato Di Bella “sarà dura senza di lui, ma porteremo avanti i suoi preziosi insegnamenti”.