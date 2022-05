Intervento della polizia in piazza dei Capuccini a Lecco per un’aggressione ai danni di una donna

Arrivati sul posto, gli agenti sono stati aggrediti dal fidanzato di questa che è stato immobilizzato e arrestato

LECCO – Nella notte dello scorso venerdì, il personale della Squadra Volanti della Questura di Lecco ha tratto in arresto un uomo per i reati di resistenza e lesioni aggravate nei confronti di pubblico ufficiale.

Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di una donna in Piazza dei Cappuccini quando il presunto aggressore si è scagliato con ferocia contro quest’ultimi. Per immobilizzarlo i poliziotti hanno dovuto utilizzare anche l’utilizzo dello Spray al Capsicum in dotazione.

L’uomo è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni aggravate nei confronti di pubblico ufficiale.

“Soltanto il tempestivo intervento degli operatori della Volante – commentano dalla Questura – faceva sì che la donna, risultata essere la fidanzata, venisse condotta in discrete condizioni presso l’Ospedale Manzoni di Lecco per accertamenti sanitari e potesse quindi denunciare le condotte violente cui era solito l’uomo”.

Nella stessa giornata di venerdì, l’arresto veniva convalidato e nei confronti del soggetto veniva disposta l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora a Lecco.