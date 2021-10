Donna aggredita in strada, intervengono i poliziotti e arrestano il marito

Il fatto accaduto davanti al figlio di 4 anni. La donna aveva subito altre violenze in passato

LECCO – La notte di domenica gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Lecco sono intervenuti in via Turbada a Lecco per la segnalazione di una violenta lite in corso tra due persone.

Gli agenti, che hanno subito fermato la colluttazione, hanno accertato che un uomo stava aggredendo la propria moglie, procurandole vistose lesioni al volto. Sul luogo era presente una terza persona era intervenuta in aiuto della donna e del figlio di 4 anni, presente sulla scena. I poliziotti hanno avvisato i 118 e sono stati inviati sul posto dei mezzi sanitari.

Ulteriori accertamenti effettuati dalla Questura hanno consentito di verificare a carico del aggressore, anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima al personale della locale Squadra Mobile, numerosi episodi di maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie, già verificatisi in precedenza.

Gli agenti della Volante hanno quindi proceduto all’arresto di L.A., 34enne, italiano, al momento in stato di grave alterazione psico-fisica, per i reati di maltrattamenti aggravati in famiglia e lesioni personali aggravate; lo stesso è stato, inoltre, denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per i reati di minacce gravi, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il reo veniva successivamente trasferito al carcere di Pescarenico.

Nella giornata di ieri l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio.

La Polizia di Stato, ricordano dalla Questura, è da sempre attenta e sensibile al fenomeno della violenza di genere, in particolare con la nota campagna informativa “Questo non è amore”, con i camper della Polizia di Stato presenti nelle varie piazze italiane, con équipe composte da operatori specializzati nella trattazione dei reati in argomento e con l’organizzazione di convegni sul c.d. “Codice Rosso” – Legge n. 69/2019 – Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica.

La Polizia di Stato di Lecco invita nuovamente tutte le vittime di violenza domestica a rivolgersi con fiducia alle Forze di Polizia, utilizzando il numero di emergenza 112.