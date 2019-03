E’ successo lunedì mattina in Corso Bergamo

Soccorsa la donna alla guida del mezzo e il motociclista

LECCO – Potrebbe essere stato causato da un malore dell’automobilista, l’incidente avvenuto intorno alle 11 di lunedì mattina in corso Bergamo.

La donna, al volante di una Punto, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta di marcia, schiantandosi contro il marciapiede.

In quel momento stava transitando un uomo di origine straniera in sella ad uno scooter che è stato travolto nella vettura.



Sul posto sono intervenute due ambulanze per assistere i due conducenti. Fortunatamente nessuno dei due è rimasto ferito in modo grave: il motociclista è stato portato in ospedale in codice giallo per un trauma agli arti inferiori, la donna avrebbe invece riportato un lieve trauma facciale