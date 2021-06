Pedone colpito da una lastra che si è staccata da una colonna del porticato

E’ successo in via Volta a Lecco, soccorsa la persona ferita

LECCO – Sanitari e Vigili del Fuoco al lavoro intorno alle 13.30 in via Alessandro Volta a Lecco dove un passante è rimasto ferito dalla caduta di una lastra, improvvisamente piombata a terra da una delle colonne del porticato che ospita alcune attività commerciali.

L’uomo, 53 anni, è stato soccorso da altri passanti, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale in codice verde. Sul posto anche i pompieri e i carabinieri per verificare quanto accaduto. (Foto di Lorenzo Brunetti)