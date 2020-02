Lecco. Cade materiale da un edificio, chiusa via Aspromonte

Crollate delle lastre da un loggiato in via Aspromonte a Lecco

Pompieri sul posto strada temporaneamente chiusa

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco in via Aspromonte a Lecco dove il vento ha provocato la caduta di alcune lastre dal loggiato di un’abitazione. Altro materiale sarebbe instabile per questo è stata chiusa nel frattempo la strada per consentire ai pompieri un primo intervento di messa in sicurezza.

Si tratta di uno dei numerosi interventi a cui i Vigili del Fuoco sono stati chiamati mercoledì per riparare ai danni del vento.

