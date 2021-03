L’intervento dei vigili del fuoco in serata in centro Lecco

Allarme per la caduta di calcinacci da un cornicione in via Cavour

LECCO – Sopralluogo dei Vigili del Fuoco nella serata di lunedì in via Cavour, a Lecco: i pompieri sono stati allertati da un passante per la caduta di calcinacci da un palazzo affacciato alla via del centro.

I pompieri sono intervenuti con due mezzi, illuminando il tratto di cornicione interessato e con l’autoscala ne hanno verificato le condizioni. Per sicurezza, nel corso del sopralluogo, sono stati fatti allontanare i passanti.