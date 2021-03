Pompieri al lavoro in via Tonale a Lecco per un’auto che ha preso fuoco

Strada temporaneamente chiusa per sicurezza. Sul posto anche la Polizia Locale

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco in via Tonale a Lecco per l’incendio di un’autovettura. E’ successo intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì. La strada è stata temporaneamente chiusa dalla Polizia Locale in attesa che si concludano le operazioni.