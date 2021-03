Fiamme nella notte in via Baracca a Lecco: a fuoco appartamento e tetto

Tre persone portate in ospedale: una per ustioni e due per intossicazione

LECCO – Grave incendio quello avvenuto nella notte in via Baracca a Lecco: fiamme si sono sviluppate nell’appartamento di un’abitazione e si sono propagate al tetto dell’immobile. Il bilancio è di tre feriti di cui una persona che avrebbe riportato ustioni gravi sul corpo.

Il rogo, secondo le primissime informazioni, potrebbe essersi sviluppato da una sigaretta rimasta accesa. L’allarme è scattato poco prima delle 3 con l’invio sul posto di cinque squadre di Vigili del Fuoco dal comando provinciale di Lecco.

Secondo quanto appreso, all’interno dell’abitazione era presente un disabile, soccorso da altre due persone che sono rimaste intossicate nell’accaduto. I vigili del fuoco hanno continuato a lavorare fino alla mattina per spegnere il rogo e verificare i danni riportati al tetto dello stabile. Il disabile è stato trasportato in ospedale per le gravi ustioni riportate.