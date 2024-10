Lecco. Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri Col. Nicola Melidonis si presenta

Il nuovo comandante ha alle spalle 30 anni di servizio e diversi incarichi, anche in ambito internazionale

“Continueremo il nostro servizio di prossimità ai cittadini”

LECCO – Il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri ha un nuovo comandante, è il Colonnello Nicola Melidonis che ha raccolto il testimone del col. Alessio Carparelli. Con 30 anni di servizio alle spalle, Melidonis ha maturato esperienze e ricoperto molteplici e diversificati incarichi in ambito Forza Armata Carabinieri e interforze, in particolare in ambito internazionale. Il nuovo comandante è giunto a Lecco dalla Calabria dove ha retto il Comando del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” in Vibo Valentia.

Un territorio non del tutto sconosciuto, quello lecchese, per Melidonis, nativo di Milano, diplomato in studi classici a Como e laureato in umanistica all’Università Cattolica di Milano. Ha intrapreso la carriera militare negli Alpini come Allievo Ufficiale presso la Scuola Militare Alpina (SMALP) di Aosta nel 1992 e successivamente nei Carabinieri frequentando la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Nei gradi di Tenente e Capitano, ha svolto servizio come Comandante in diversi reparti territoriali e di formazione dell’Arma: a Moncalieri (TO), Padova, Taurianova (RC), Reggio Calabria, Voghera (PV) e Genova.

Da Ufficiale Superiore, nel grado di Maggiore e Tenente Colonnello, ha operato nell’ambito del Raggruppamento Operativo Speciale in Milano con compiti di antiterrorismo, del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano e del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza. Successivamente ha retto il Comando del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” in Vibo Valentia.

Ha frequentato l’accademia dell’FBI in Quantico (USA) e conseguito un Master in International Cooperation e Security Diplomacy.

Vanta una consolidata esperienza internazionale maturata nell’ambito investigativo antiterrorismo e per la partecipazione a operazioni internazionali di Pace e di Capacity Building sotto egida ONU, NATO e Unione Europea in diverse aree di crisi in Sarajevo (Bosnia Erzegovina), Kosovo, Nassiriya (Iraq) e in diversi paesi del Corno d’Africa.

Presentandosi ufficialmente agli organi di stampa, questa mattina, giovedì, ha mostrato molto entusiasmo, dichiarandosi pronto a portare avanti l’impegno dei suoi predecessori: “Sono arrivato da poco e sto ancora conoscendo il territorio ma ritengo Lecco una realtà molto interessante – ha dichiarato – i Carabinieri sono vicini alle esigenze dei cittadini, in uno spirito di collaborazione anche con tutte le altre forze dell’ordine. Il nostro è un servizio rivolto alla cittadinanza, ma anche ai nostri Carabinieri, impegnati sulle strade in quotidiani e faticosi servizi in diverse realtà”.

“La presenza e la vicinanza sono fatte di tanti comportamenti di prossimità. Siamo sul territorio e vogliamo continuare ad esserci – ha concluso – non vogliamo solo stare vicino, ma stare in mezzo”.