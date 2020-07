Lecco, il nuovo Vicario del Questore Sergio Vollono arriva in città

Il nuovo funzionario è arrivato lunedì mattina negli uffici di Corso Promessi Sposi

57 anni, laureato in Giurisprudenza, Vollono prende il posto del dottor Carlo Ambrogio Mazza

LECCO – Nella mattinata di oggi ha preso servizio presso la Questura di Lecco un nuovo Funzionario. Si tratta del Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Sergio Vollono, che andrà ad assumere l’incarico di nuovo Vicario del Questore.

Il dott. Sergio Vollono, 57 anni, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, nel 1991 è entrato a far parte della Polizia di Stato con il grado di Vice Commissario. Dal 1992 ha prestato servizio presso la Questura di Milano, dove ha diretto sette diversi Commissariati di Pubblica Sicurezza del capoluogo lombardo. Nell’anno 2012 viene promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato ed assegnato alla Questura di Bergamo, quale Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine. Nel periodo di permanenza a Bergamo importante è stato il suo impegno sul fronte dell’ordine pubblico. Funzionario dotato di indubbia “professionalità ed equilibrio”, che hanno sempre contraddistinto il suo operato, ha diretto delicati servizi di ordine pubblico, quali quelli presso il Gewiss Stadium di Bergamo, in occasione dei campionati disputati dall’Atalanta, nonché in occasione di grandi eventi quali il “G7” per l’agricoltura e per la “Peregrinatio” dell’urna con le spoglie del Santo Padre Papa Giovanni XXIII.

Il Questore della Provincia di Lecco dott. Alfredo D’Agostino lo ha ricevuto ufficialmente ed ha augurato al dott. Vollono buon lavoro, sottolineando l’importanza del delicato incarico che andrà a ricoprire quale Vicario del Questore. Il Funzionario va a sostituire il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Carlo Ambrogio Mazza, che è stato assegnato alla Questura di Varese con lo stesso incarico di Vicario del Questore.