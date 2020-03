L’incidente intorno alle 7 all’incrocio con via Da Vinci

Auto perde il controllo e abbatte un semaforo

LECCO – Incidenti intorno alle 7 di oggi, sabato 14 marzo, a Lecco. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti, ma la persona alla guida di una Citroen C3 avrebbe perso il controllo del mezzo centrando in pieno il semaforo posto all’incrocio tra viale Costituzione e via Leonardo Da Vinci, sul lungolago, a pochi metri dalla Canottieri Lecco.

Come detto, fortunatamente, l’incidente non avrebbe avuto conseguenze gravi se non per l’auto, rimorchiata dal carroattrezzi, e per il semaforo letteralmente abbattuto.