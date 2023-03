L’incidente sulla Ferrata De Franco in Resegone

Intervenuto sul posto l’elisoccorso di Como

LECCO – Soccorritori in azione nella tarda mattinata di oggi, sabato, per un uomo rimasto incrodato sulla Ferrata de Franco in Resegone. Arrivato sul posto l’elisoccorso di Como, che ha trasportato l’escursionista all’ospedale di Lecco in codice giallo.

La via ferrata è uno dei percorsi alternativi per raggiungere la montagna lecchese, sbucante proprio in vetta.