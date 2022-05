Episodio di violenza nella serata di domenica in via Visconti a Lecco

Un 42enne straniero trasportato in ospedale con traumi lievi

LECCO – Una lite è degenerata in violenza nella serata di ieri, domenica, a Lecco: erano circa le 22 quando la Croce Rossa e i Carabinieri sono intervenuti in via Visconti per una persona ferita in seguito ad una presunta aggressione.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’accaduto avrebbe avuto inizio poco prima nella vicina via Bezzecca e originato da una discussione tra cittadini stranieri. Il 42enne, che avrebbe riportato traumi lievi, è stato trasportato all’ospedale in codice verde.