Lecco. Malore in piazza XX Settembre, i passanti utilizzano il defibrillatore

Una donna di 65 anni è stata trasportata all’ospedale

Arresto cardiaco, provvidenziale il defibrillatore presente in piazza

LECCO – Erano circa le 9.30 quando una donna ha accusato un grave malore in piazza XX Settembre a Lecco. La 65enne è stata vittima di un arresto cardiaco. Subito sono stati allertati i soccorsi, ma in attesa dell’arrivo dei sanitari alcuni passanti hanno prestato le prime cure utilizzando il defibrillatore presente in piazza.

Sul posta è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco insieme all’automedica. I sanitari sono riusciti a rianimare la 65enne che è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice rosso.