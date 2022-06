Infortunio in via Montessori a Lecco per un operaio

Caduto dal ponteggio, soccorso dai sanitari e dai vigili del fuoco

LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti per soccorrere e recuperare un operaio edile caduto dal ponteggio in un cantiere di via Montessori. Tramite l’utilizzo dell’autoscala i pompieri hanno recuperato il ferito per poi consegnarlo ai sanitari in posto che lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale.