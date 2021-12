Lecco piange il cavalier Raffaele Colombo, fondatore e anima di Harmonia Gentium

E’ morto all’età di 75 anni dopo una lunga malattia

I funerali mercoledì 15 dicembre alle 15.30 nella basilica di San Nicolò

LECCO – E’ morto all’età di 75 anni il cavalier Raffaele Colombo, fondatore e presidente di Harmonia Gentium. Nata nel 1986, l’Associazione Musicale Harmonia Gentium di Lecco svolge incessantemente la promozione della cultura musicale in città. Trentaquattro anni di passione che hanno portato sul territorio la bellezza della musica religiosa e sacra, presentata in rassegne sinfonico-corali, festival di cori giovanili e in rassegne organistiche.

Impossibile ricordare ognuno degli oltre 900 concerti nei quali si sono articolate le manifestazioni istituzionali di Harmonia Gentium: Rassegna Internazionale Capolavori di Musica Religiosa; Festival Europeo Cori Giovanili “Giuseppe Zelioli”; Rassegna Organistica “Giuseppe Zelioli, Festival dell’opera lirica all’aperto “Lecco Opera Festival”. Oltre 30.000 artisti, coristi, orchestrali e solisti, giunti a Lecco da 25 nazioni, i protagonisti di oltre 1000 concerti, premiati dal consenso della critica e dal gradimento di oltre 850.000 spettatori.

Proprio al cavalier Raffaele Colombo va il merito di aver creduto in questo progetto insieme ai cofondatori Grazia Serago, Lamberto Bodega, Guido Frigerio, Luigi Colombo, Piero Ronchi, Franco Ronco, Lorenzo Rusconi, Luigi Mangola, Enrico Colombo e Giuseppe Panzeri. Tutto ebbe inizio nel 1985 quando Raffaele Colombo, che lavorava alla Banca Popolare di Lecco, illustrò il suo progetto musicale “Harmonia Gentium” al condirettore Romano Durastante il quale, ritenendolo molto interessante, si affrettò a illustrarlo a sua volta al presidente Giancarlo Bellemo il quale dispose l’erogazione di un contributo a copertura non solo della “Prima Rassegna Internazionale Capolavori di Musica Religiosa” ma anche delle successive. Il 6 marzo 1986 nello studio del notaio Teodoro Berera venne sancita la nascita ufficiale di Harmonia Gentium, dapprima nella forma giuridica di “Comitato”, poi in quella definitiva di “Associazione Musicale”. Il 2 aprile 1986, iniziò la prima Rassegna Internazionale Capolavori di Musica Religiosa, in collaborazione col direttore artistico M° Lorenzo Ghielmi.

Il funerale verrà celebrato mercoledì 15 dicembre, alle 15.30, nella basilica di San Nicolò. Alla celebrazione sarà presente anche monsignor Roberto Busti, vescovo emerito di Mantova.