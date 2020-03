Lecco piange il dottor Francesco De Alberti, ex presidente dell’ordine

E’ scomparso all’età di 86 anni

“Uomo eccezionale ben voluto da tutti”

LECCO – “Un uomo eccezionale, ben voluto da noi colleghi ma anche da tutti i suoi pazienti”. E’ morto nei giorni scorsi il dottor Francesco De Alberti che per tanti anni è stato medico di medicina generale a Lecco dopo aver lavorato in ospedale. Molto conosciuto in città, è scomparso all’età di 86 anni a causa del virus che sta mettendo a dura prova il mondo intero.

Per tanti anni è stato presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Lecco, prima di cedere il testimone all’attuale presidente dottor Pierfranco Ravizza. “Era un medico molto conosciuto – raccontano i colleghi – Ha fatto tanto per il nostro ordine ed è stato attivo fino a non molti anni fa”.

Grande cordoglio per la notizia della sua scomparsa. Il dottor De Alberti lascia la moglie Adriana, i figli Stefano, Alessandro, Massimiliano con Franca, Roberta, Marta ed i nipoti Riccardo, Francesco, Leonardo, Angelica, Cecilia, Clotilde, Vittoria e Penelope.