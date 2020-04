Lecco piange l’imprenditore artigiano Giovanni Beri

Scomparso Giovanni Beri, storico imprenditore lecchese

Titolare della Beri Erosione, “ha dedicato la sua vita al lavoro”

LECCO – Tutto solo aveva fondato la sua attività nel 1975, una piccola officina meccanica che negli anni è cresciuta, ampliandosi nelle dimensioni e che oggi dava lavoro ad una decina di persone: un’azienda artigiana, come molte del nostro territorio, fatta di piccoli imprenditori che mettono tutta la propria passione ed energie nelle loro imprese.

Così era Giovanni Beri, titolare della Beri Erosione di via Polvara, scomparso mercoledì all’età di 78 anni. Risiedeva a Belledo. Nelle ultime settimane era stato ricoverato all’ospedale Manzoni, vittima anche lui di questa drammatica epidemia.

Lascia la moglie Piera, i figli Alessio con Fabiola e Alberto, quest’ultimo impegnato nell’azienda di famiglia insieme alla moglie Eleonora. Due figli che gli hanno dato la gioia di tre nipotini: Gabriele, Chiara e Cristian.

“Ha dedicato la sua vita al lavoro” lo ricordano i familiari. Un impegno per il quale, nel 2016, gli era stato consegnato un riconoscimento dalla Confartigianato di Lecco per i 40 anni di fedeltà associativa all’ente di categoria.

La famiglia di Giovanni Beri ha voluto esprimere un ringraziamento per il personale dell’ospedale Manzoni per aver assistito il proprio caro nei suoi ultimi giorni. Nel rispetto delle norme vigenti, le esequie si svolgeranno in forma privata.

Confartigianato ha espresso cordoglio per la scomparsa di Giovanni Beri e vicinanza a tutti gli associati e ai loro familiari che stanno vivendo la malattia o un lutto.