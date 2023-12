Lecco. Sbaglia manovra e finisce con l’auto giù dai gradini

L’incidente nei pressi della fontana dietro all’Nh Hotel

Fortunatamente nessuna conseguenza per la persona alla guida

LECCO – Una manovra errata e la macchina finisce giù dai gradini della fontana situata nella piazzetta a lago, accanto alla ciclabile nei pressi del Ponte Vecchio, dietro all’Nh Hotel di Lecco. E’ successo nella mattinata di oggi, sabato 16 dicembre, l’incidente fortunatamente non ha avuto conseguenze per la persona alla guida. La vettura, però, è rimasta incastrata e ci sono voluti i soccorsi per riportarla sulla sede stradale.