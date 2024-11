Lecco: scatta il piano sicurezza per Natale, servizi interforze nelle zone sensibili

I dati della Prefettura: reati in calo, ma aumentano i furti (+4,29%). Rafforzata la vigilanza per le festività

Il Prefetto di Lecco: “Durante il periodo natalizio, momento di incontro e vitalità per la comunità, il nostro impegno sarà ancora più intenso”

LECCO – La Prefettura di Lecco ha ospitato una riunione strategica del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere delle misure di prevenzione e contrasto in vista delle festività natalizie. L’incontro, presieduto dal prefetto Sergio Pomponio, ha visto la partecipazione delle principali autorità locali, tra cui il sindaco Mauro Gattinoni, la vicesindaca Simona Piazza, il Questore Stefania Marrazzo, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Nicola Melidonis, il vicecomandante provinciale della Guardia di Finanza Onofrio Calabrese, il comandante della Polizia Provinciale Gerolamo Quadrio.

Durante l’incontro sono stati analizzati i dati sulla criminalità, che rivelano un quadro complessivamente positivo: i reati denunciati sono in calo del 10,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una diminuzione significativa di lesioni e danneggiamenti. Tuttavia, è stato registrato un lieve aumento dei furti (+4,29%) e una moderata crescita dei reati contro il patrimonio, concentrati in alcune aree del centro cittadino.

Il prefetto Pomponio ha evidenziato che, nonostante i numeri siano confortanti, persiste una percezione di insicurezza tra i cittadini, alimentata da episodi di assembramenti e liti tra giovani in zone specifiche del centro. Per rispondere a queste criticità e garantire un clima sereno durante il periodo natalizio, è stato deciso di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

Il piano prevede servizi interforze che coinvolgeranno Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con un focus particolare sulle aree segnalate dai cittadini e dai commercianti come più problematiche. Le operazioni, che partiranno nei prossimi giorni, saranno coordinate dal questore Stefania Marrazzo e punteranno su interventi tempestivi e una vigilanza costante nelle zone più frequentate.

“L’obiettivo è duplice: consolidare i progressi già raggiunti nella riduzione dei reati e intervenire con tempestività su quei fenomeni che, pur non essendo sempre classificabili come reati, generano disagio e contribuiscono a una percezione di insicurezza – ha dichiarato il prefetto Pomponio – Durante il periodo natalizio, momento di incontro e vitalità per la comunità, il nostro impegno sarà ancora più intenso per garantire a tutti un ambiente sereno e accogliente”.

Le autorità hanno ribadito l’importanza di una collaborazione stretta tra istituzioni e cittadini, invitando la comunità a segnalare tempestivamente episodi sospetti per favorire un Natale tranquillo e sicuro per tutti.