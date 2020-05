Scontro sotto il ponte ferroviario di Corso Carlo Alberto a Lecco

L’incidente nel primo pomeriggio, nessun ferito

LECCO – Ha riportato seri danni alla fiancata ma, fortunatamente, il guidatore della Fiat Punto coinvolta nell’incidente non avrebbe riportato ferite nell’episodio. E’ successo nel pomeriggio di mercoledì in Corso Carlo Alberto, in corrispondenza del ponte ferroviario. Ad urtare il veicolo è stato un camion in transito.