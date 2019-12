Lecco. SS36, chiuso l’ingresso da via Fiandra, riaperto in serata

Danneggiata la volta in metallo della galleria

Forse un camion, con un carico fuori misura, il responsabile del danneggiamento

LECCO – E’ rimasto chiuso fino alla prima serata di mercoledì l’ingresso da via Fiandra tunnel di Lecco (SS36) in direzione Sondrio, dopo che, nel pomeriggio di oggi poco prima delle 16, un camion, forse con un carico troppo alto, ha danneggiato la volta in metallo della galleria.

Sul posto sono quindi giunti i Vigili del Fuoco di Lecco con due mezzi, il personale dell’Anas e la Polizia Stradale.

I tecnici dell’Anas, ancora al lavoro, dovranno stabilire se ci sono le condizioni per riaprire la rampa d’ingresso alla SS36 o se sarà necessario tenere ancora chiuso l’accesso per effettuare ulteriori lavori.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico cittadino, mentre dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza, si cercherà di capire cosa sia successo esattamente e di individuare il responsabile.