Lecco. Tre chili di droga in un garage a Germanedo: due arresti

La polizia arresta due pregiudicati a Germanedo

Nel garage trovati due chili e mezzo di hashish e mezzo chilo di cocaina

LECCO – Grazie ad una ‘soffiata’ gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Lecco sono riusciti a localizzare ben tre chili di stupefacente, nascosti in un garage nel rione di Germanedo, procedendo all’arresto di due persone.

Il blitz è scattato ieri, venerdì, dopo che gli agenti sono stati informati da una fonte confidenziale della presenza della droga in quel box.

I poliziotti, dopo lunghi appostamenti finalizzati ad intercettare gli utilizzatori del garage in questione, nella tarda mattinata di ieri hanno notato l’arrivo di due persone che potevano corrispondere alle descrizioni fornite dell’informatore.

Gli investigatori li hanno seguiti con circospezione sorprendendoli all’interno del garage dove dove c’erano solo due secchi contenenti la droga: ben due chili e mezzo di hashish e mezzo chilo di cocaina. Oltre al quantitativo, ingente, di sostanza stupefacente, soo stati sequestrati dei bilancini e tutto il materiale per il confezionamento e la vendita al dettaglio.

In manette due uomini, C.F. di 50 anni e A.S., trentenne, entrambi di Lecco e con precedenti specifici per reati inerenti lo spaccio ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.