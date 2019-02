La strada pedonale torna ad essere fruibile dopo la chiusura per gli episodi di spaccio

Le tante telecamere, però, non scoraggiano i graffittari

LECCO – Alle ore 9 di giovedì mattina, minuto più minuto meno, gli operai hanno rimosso le paratie che per oltre un anno sbarravano l’accesso di via Ferriera: la strada pedonale, che dalla zona della stazione porta verso il commerciale e via Carlo Porta, è stata finalmente riaperta.

E’ stato necessario garantire le condizioni di sicurezza con l’installazione di diverse telecamere posizionate sull’intero corridoio pedonale per evitare che vi fossero zone d’ombra, non videosorvegliate.

Gli occhi elettronici oggi controllano tutta la via e le zone adiacenti, prossimamente, fanno sapere dall’amministrazione comunale, ne saranno installate di ulteriori anche su via Porta.

La strada è stata pulita, il muro è stato tinteggiato di grigio eliminando tutti i murales e le scritte che erano presenti. Un decoro già compromesso da un graffito, decisamente poco “educato”, nel primo giorno di apertura della strada.

Difficile pensare che l’ignoto imbrattatore abbia sfruttato i primi momenti di fruibilità del passaggio pedonale per agire; più probabile che il graffittaro abbia fatto un’incursione notturna, scavalcando e inaugurando a modo suo il muro appena ripulito.

Il tutto in barba alle telecamere già attive dallo scorso dicembre. Dal Comune fanno sapere che il murales verrà rimosso a breve. Vandali a parte, il problema più importante in via Ferriera è quello di scongiurare gli episodi di spaccio che avevano portato al blitz della Polizia nel novembre del 2017.

Le telecamere dovranno servire soprattutto a tale scopo oltre che dare una maggiore sicurezza ad una strada isolata e che la sera, prima della chiusura, molti evitano di utilizzare.

L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di coinvolgere il mondo culturale e associativo per valorizzare via Ferriera ed evitare che possa tornare nel degrado:

“Riprenderemo il dialogo con le associazioni che si erano interessate a progetti di valorizzazione di Via Ferriera – spiega l’assessore Francesca Bonacina – auspichiamo di poterci presto sedere al tavolo con loro per poter iniziare una discussione sulle iniziative da mettere in campo”.