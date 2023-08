Lutto nella pallacanestro lecchese, morto il prof. Puglisi

Nel 1965 fondò il Basket Lecco, di cui fu presidente per 25 anni

La scomparsa avvenuta a Sant’Alessio Siculo, dopo una lunga malattia

LECCO – È scomparso questa mattina, 24 agosto, nella sua casa di Sant’Alessio Siculo – dove era nato, il 26 aprile 1930 – Giuseppe “Pippo” Puglisi, per quasi quarant’anni docente di educazione fisica all’Istituto Badoni di Lecco ma, soprattutto, fondatore del Basket Lecco.

Il professor Puglisi ha fondato la squadra di pallacanestro a Lecco nel 1965 e e fino alla stagione 1971/72 ha ricoperto il duplice ruolo di presidente e di allenatore della prima squadra. A partire dal campionato successivo ha lasciato il ruolo di allenatore a coach Vito Scappa, storico collaboratore per tanti anni.

Giuseppe Puglisi è stato presidente del Basket Lecco per venticinque anni. Il 13 febbraio del 1990 ha lasciato il suo incarico, passandolo ad Augusto Teli. Sotto la sua presidenza si ricordano la promozione in serie C al termine del campionato 1976/77– ai tempi terza serie nazionale – i tornei internazionali e i tanti giovani cresciuti , prima come uomini e poi come giocatori.

La passione per la pallacanestro è stata tramandata da Giuseppe Puglisi a suo figlio Marzio e al nipote Francesco, attuale giocatore della Tecnoadda Mandello.

I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di Sant’Alessio Siculo.