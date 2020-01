Maxi carambola nel tunnel di Lecco: più di dieci veicoli coinvolti e galleria chiusa

Una decina di veicoli coinvolti nell’incidente nel sottopasso di Lecco

Tunnel chiuso in direzione Milano, soccorse 15 persone

LECCO – Disastroso incidente nel tunnel dell’attraversamento di Lecco: il bilancio è di ben 11 mezzi coinvolti in un maxi tamponamento, tra questi due auto ribaltate, quindici persone sono state soccorse dai sanitari.

E’ quanto successo poco prima delle 13.30 di oggi, mercoledì, all’interno del sottopasso di Lecco, in direzione Milano. Sul posto stanno intervenendo diverse ambulanze, i Vigili del Fuoco, la Polstrada e cinque mezzi di soccorso stradale Lanfranchi per rimuovere i veicoli incidentati.

Il tunnel è stato chiuso per consentire le operazioni. il traffico è deviato verso il lago dall’uscita dell’Orsa Maggiore. Possibili disagi alla viabilità nel tratto della SS36 tra Abbadia e Lecco, in direzione del capoluogo

Dei quattordici automobilisti soccorsi, dieci hanno rifiutato il trasporto in ospedale, una persona è stata trasportata in codice giallo per un trauma alla spalle e altri quattro trasferiti in codice verde al Manzoni.