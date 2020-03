Medici cinesi in arrivo anche agli ospedali di Lecco e Merate

Arrivano ‘da lontano’ i rinforzi per gli ospedali di Lecco e Merate

Una parte della delegazione cinese opererà al fianco dei medici lecchesi

LECCO – Atterreranno mercoledì pomeriggio Malpensa i primi medici, infermieri e tecnici inviati dalla Cina per aiutare il personale degli ospedali italiani. Una delegazione sarà assegnata agli ospedali di Lecco e Merate, nello specifico 12 medici e 24 infermieri.

Ad annunciare l’arrivo degli operatori sanitari stranieri è stato l’assessore regionale Giulio Gallera nella consueta conferenza stampa pomeridiana. “I primi di un gruppo di circa 300 persone che arriveranno dalla Cina per dare man forte nei nostri ospedali. E’ il concretizzarsi di una straordinaria solidarietà, il mondo si stra stringendo all’Italia” ha detto Gallera che ha annunciato anche l’arrivo dei primi medici americani che nei prossimi giorni monteranno un ospedale da campo all’Ospedale di Cremona con 60 posti letto, 6 di Terapia Intensiva.

Una buona notizia per gli ospedali lecchesi dove il numero di contagi per Coronavirus tra il personale medico ha superato il centinaio di operatori e dove l’ASST al momento aveva messo in campo solo ventuno nuove assunzioni per sostituzioni di pensionamento di infermieri e OSS.