Non rispondeva né al telefono né al campanello, soccorsi in viale Montegrappa

Si è trattato solo di un falso allarme

L’uomo, fortunatamente, stava solamente dormendo

LECCO – Doveva recarsi al lavoro e da un paio di giorni non si avevano suo notizie. Non rispondeva nemmeno al telefono e i suoi datori di lavoro hanno deciso di recarsi nella sua abitazione. Non rispondendo neppure al campanello hanno perciò deciso di allertare i soccorsi.

Grande dispiegamento di mezzi nel tardo pomeriggio di oggi, 14 giugno, in viale Montegrappa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 19.30 al 4° piano di un condominio. Con l’ausilio dell’autoscala i soccorritori sono entrati dal balcone e, fortunatamente, l’uomo era in casa che dormiva. Si è trattato solo di un falso allarme. Sul posto anche un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e i Carabinieri.