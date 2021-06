La causa della chiusura: due mezzi pesanti in panne

LECCO – Chiusa la nuova Lecco – Ballabio (SS36 Dir) in discesa, direzione Lecco, a causa di due mezzi pesanti in panne. Dirottato come sempre il traffico sulla vecchia strada dove, all’altezza del rione di Laorca, inevitabilmente si è generato il solito caos viabilistico.

La chiusura della SS36 Dir è avvenuta poco prima delle 17. Sul posto stanno intervenendo i meccanici. Presenti anche gli agenti della Polstrada.