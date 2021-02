Ore 19.51 – Incidente sulla SS36 (direzione Sud) tra Abbadia e Lecco

LECCO Incidente tra auto poco prima delle 20 di oggi (domenica 21 febbraio) sulla Statale 36 in direzione Milano. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Abbadia e Lecco. Tre le persone coinvolte (un ragazzo di 29 anni, una donna di 54 e un uomo di 59 anni) nessuna delle quali avrebbe riportato ferite gravi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico già molto intenso per via dei rientri dal lago e dalla Valtellina.