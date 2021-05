Tre le auto coinvolte nello scontro avvenuto intorno alle 19.30

Nessuna delle persone coinvolte nell’incidente avrebbe riportato ferite gravi

PESCATE – Paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 13 maggio, per un grosso incidente avvenuto a Pescate, in via Roma, località Pescalina, all’altezza della ditta Alstom. Tre le auto coinvolte (una Mini, una Seat Leon e una vecchia Lancia Y) una delle quali si è ribaltata lungo la carreggiata, mentre le altre due sono finite fuori strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 19.30, sul posto si sono precipitati i soccorsi. Oltre all’ambulanza della Lecco Soccorso e all’automedica sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Lecco. Fortunatamente, nonostante la scena facesse temere il peggio, nessuna delle tre persone coinvolte (due ragazzi di 27 e 29 anni e una ragazza di 31) avrebbe riportato gravi conseguenze.

Spetterà ora alla Polizia, intervenuta sul posto, stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con rallentamenti lungo la strada provinciale 583.