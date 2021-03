Prosegue l’attività della Polizia di contrasto alla spaccio

I due malviventi facevano parte di un giro di spaccio

LECCO – Nella mattinata di ieri, 23 marzo, gli agenti della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Mobile hanno arrestato D.F.S., classe 1978 e R.S., 37enne, entrambi di nazionalità italiana.

I due spacciatori sono stati rintracciati grazie ad alcune attendibili fonti confidenziali che indicavano gli stessi, apparentemente sganciati tra loro, come parte di un giro di spaccio di marijuana, operando ciascuno presso il proprio comune di residenza.

Presso l’abitazione di D.F.S., gli investigatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto due chili di marijuana, nascosti all’interno di una lavastoviglie non funzionante e di un bidone per la raccolta rifiuti. Inoltre, nella vettura di sua proprietà, sono stati trovati 50 grammi della stessa sostanza, divisi in dosi e pronti per la vendita. All’interno del box in uso a R.S. sono stati rinvenuti 400 grammi di marijuana, nascosti dentro una borsa, mentre nell’abitazione dell’uomo, all’interno di un barattolo in vetro, venivano rinvenuti altri 100 grammi della stessa sostanza stupefacente.

I due pertanto sono stati arrestati. Nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Lecco, gli arresti sono stati convalidati, i legali hanno richiesto i termini a difesa ed è stata disposta nei confronti di entrambi i soggetti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dei relativi giudizi previsti rispettivamente per il 26 e 28 aprile 2021.