Presa a martellate dal marito, operata nella notte. Lui arrestato per tentato omicidio

Lite tra coniugi finisce nel dramma, moglie presa a martellate. E’ in prognosi riservata

Il marito, che ha minacciato il suicidio, è in stato di arresto

LECCO – E’ stata operata nella notte per scongiurare un’emorragia la donna di 43 anni presa a martellate e ferita alla testa ieri dal marito nella loro abitazione in viale Montegrappa, a Lecco.

Il fatto è accaduto al culmine di una violenta lite tra i due coniugi, davanti agli occhi dei figli minorenni. La più grande dei due bambini è corsa dai vicini per avvisarli di quanto stava accadendo e questi hanno subito chiamato le forze dell’ordine.

Al loro arrivo, i soccorritori e gli agenti hanno trovato l’uomo (M.P.), 46 anni, già oltre il parapetto del terrazzo di casa che minacciava di gettarsi di sotto. Sono intervenuti quindi anche i pompieri con un’autoscala. Il 46enne ha desistito dal suo gesto ma quando gli agenti sono entrati nell’abitazione hanno trovato la donna, ferita alla testa, e il marito con un coltello in mano che paventava di nuovo un tentativo di suicidio.

I poliziotti della Volante lo hanno fermato mentre i soccorritori della Croce Rossa e del 118 si occupavano di prestare le prime cure alla donna, poi trasferita in codice rosso all’ospedale di Lecco. Nella notte, i medici del Manzoni hanno eseguito un intervento per fermare un’emorragia. Secondo l’ultimo bollettino medico di giovedì mattina, la donna è ora stabile e cosciente, si trova nel reparto di neurorianimazione. La prognosi resta riservata.

Il marito, ricoverato in psichiatria, è stato dichiarato in arresto per tentato omicidio.