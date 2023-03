Quattro escursionisti in difficoltà sul Resegone, interviene l’elicottero dei vigili del fuoco

La richiesta di aiuto è scattata intorno alle 14

LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti con la squadra Speleo-alpino fluviale e il reparto volo tramite l’elicottero Drago per recuperare quattro persone in difficoltà in una zona impervia, a circa 1800 metri, sul Resegone.

La chiamata per la richiesta di soccorso è scattata intorno alle 14 di oggi, sabato 25 marzo. Dopo aver localizzato i malcapitati le squadre SAF si sono calate dall’elicottero tramite il verricello, hanno messo in sicurezza le persone per poi riportarle in zona sicura.

Sempre nel pomeriggio di oggi si è svolto un intervento simile per il soccorrere un escursionista in difficoltà sopra i monti di Premana.