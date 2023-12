Raid vandalico nella notte a Laorca, oltre una decina di macchine sfrisate

Il rione, purtroppo, non è nuovo a episodi di questo tipo e gli abitanti sono stanchi

Ignoti hanno agito nella notte tra mercoledì e giovedì. Avvisate le forze dell’ordine

LECCO – Bruttissimo risveglio per gli abitanti del rione di Laorca, in particolare quelli che parcheggiano la loro auto lungo la via Paolo VI. Ignoti, infatti, nella notte tra mercoledì e giovedì hanno compiuto un raid vandalico in piena regola, sfrisando oltre una decina di mezzi parcheggiati lungo la strada.

“Ci siamo accorti della brutta sorpresa stamattina (giovedì 28 dicembre, ndr) – ha raccontato un testimone -. Purtroppo i danni sono ingenti perché i vandali hanno sfrisato almeno una dozzina di auto. Sono partiti dal parcheggio in corrispondenza di via Grigna e sono risaliti lungo tutta la via Paolo VI. Purtroppo non ci è rimasto altro da fare che avvertire le forze dell’ordine”.

Il rione, purtroppo, non è nuovo a situazioni di questo genere e gli abitanti sono stanchi. Circa un anno fa si erano già verificati ripetuti danneggiamenti alle auto in sosta e adesso, dopo un periodo di tranquillità, il timore è che tutto possa ricominciare da capo…