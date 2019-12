Rancio, scontro auto moto in via Mazzucconi, soccorsa 26enne

L’incidente poco dopo le 17 il giorno di Natale

Fortunatamente nessuna grave conseguenza

LECCO – Spavento il giorno di Natale in via Padre Domenico Mazzucconi, nel rione di Rancio, a causa di un incidente stradale avvenuto poco prima della strettoia. Due i mezzi coinvolti, un’auto e un motorino che si sono scontrati frontalmente. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 17.

Sul posto sono stati chiamati i soccorsi, un’ambulanza della Croce San Nicolò, un’automedica e la Polizia Locale. Fortunatamente, lo scontro non ha avuto nessuna grave conseguenza. Una ragazza di 26 anni è rimasta ferita e trasportata in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso. La strada è rimasta chiusa il tempo necessario per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.