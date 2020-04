Rancio. Volpe ferita lungo un sentiero, recuperata e portata dal veterinario

Volpe rannicchiata lungo un sentiero nella zona di Rancio Alta

L’intervento dei Vigili del Fuoco e della LAC

LECCO – Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco e’ intervenuta questa mattina, giovedì, in via Calloni a Lecco, nella zona di Rancio alta, per soccorrere una volpe ferita e spaventata.

Sono stati alcuni residenti ad avvisare l’animale, rannicchiato sul sentiero da alcune ore. Avvisati, insieme ai pompieri, anche i volontari della Lac, la Lega abolizione Caccia, che èi nterventa con una guardia venatoria.

Dopo le operazioni di recupero la volpe e’ stata affidata alla volontaria della LAC che provveduto a trasportare l’animale ferito da un veterinario per le cure necessarie .

Sempre in mattinata, anche vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate sono stati impegnati per soccorrere 5 cuccioli di gatto incastrati nei rovi vicino ad una roggia .