Tempi di attesa oltre i tre mesi per chi prenota oggi

La Questura di Lecco interviene con un comunicato rivolto agli utenti

LECCO – Allo scopo di chiarire meglio la procedura di prenotazione on-line dell’appuntamento per il rilascio del Passaporto, che già in prossimità del periodo Pasquale e estivo si preannuncia problematica, la Questura di Lecco interviene con alcuni chiarimenti.

Il sistema di prenotazione On-line va consultato periodicamente in quanto si aggiorna in automatico e, nel caso di rilascio anticipato del documento (es. per motivata urgenza – come specificato in dettaglio sul sito Web www.poliziadistato.it – Questura di Lecco) la prenotazione “ordinaria” viene anticipata. In particolare si ribadisce come, essendo il documento un titolo di legittimazione all’espatrio, previo accertamento della sussistenza di determinati requisiti in capo al cittadino (e non una licenza discrezionale della Pubblica Amministrazione) tutti i cittadini privi di impedimento hanno diritto ad ottenerlo.

Pertanto nell’assicurare l’attenta valutazione di ogni singola urgenza motivata, si suggerisce di prenotare con ampio anticipo rispetto alle esigenze personali l’appuntamento, dato che effettivamente i tempi di prenotazione sono attualmente oltre i tre mesi, ribadendo comunque che l’Ufficio Passaporti di Via Leonardo Da Vinci n.2 Lecco, ove i cittadini possono presentarsi dalle 08.30 alle 13.00 da lunedì al venerdì e dalle 15.00 alle 17.00 del mercoledì, è comunque sempre a disposizione per valutare i casi di effettiva urgenza.