Rientro dal Ponte: code lungo la SS36 e sulla Lecco – Ballabio

LECCO – Traffico intenso e code lungo la SS36 e la SS36 dir “Raccordo Lecco-Valsassina” . il traffico è rallentato con code per il rientro verso Milano di un intenso flusso veicolare proveniente, in particolare, dalle località dell’alto Lario e della Valtellina. Lo segna Anas, precisando che nel dettaglio, sulla SS36 si segnalano code, in direzione sud (Milano), dal km 58 (Comune di Abbadia Lariana) al km 25 (Comune di Verano Brianza).

Traffico intenso anche tra il km 90 (Comune di Colico) ed il km 68 (Comune di Lierna), dov’è presente un restringimento della carreggiata stradale; per lo smaltimento del traffico si è resa necessaria l’attivazione di un’uscita obbligatoria allo svincolo di Bellano Sud verso le strade provinciali 62 e 72, gestita con l’ausilio della Polizia Stradale.

Infine si segnala che sulla SS36/Racc “Raccordo Lecco-Valsassina” sono presenti 5 km di coda all’innesto con la SS36 in direzione di Lecco, anche a causa di un’intensa precipitazione che ha limitato la visibilità. Il personale Anas è presente sul posto.

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.