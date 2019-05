Sacchi esposti fin dopo l’ora di pranzo nel centro storico

Ritardi legati ad un carico doppio di lavoro per gli operatori

LECCO – Da qualche settimana in centro Lecco si sta sperimentando la nuova modalità di raccolta rifiuti, non più di prima mattina ma in tarda mattina, per evitare che i sacchi restino esposti in orario serale. Giovedì, però, il ‘giro’ di raccolta ha ritardato ben oltre il previsto.

Fino dopo l’ora di pranzo, cumuli di rifiuti hanno fatto brutta mostra nelle principali vie del centro storico.



Un ritardo legato al Primo Maggio, fa sapere l’assessore Alessio Dossi, delegato all’Ambiente: “Gli operatori hanno spiegato che, nella mattinata odierna sono stati raccolti sia i rifiuti di oggi che quelli non raccolti mercoledì, giorno di festa, con un carico di lavoro doppio per il personale. La scelta organizzativa di chi gestisce il servizio è stata quella di iniziare la raccolta dalle zone più periferiche verso il centro, per questo motivo i sacchi sono rimasti esposti più a lungo”.

“Si tratta comunque di un caso limitato e dovuto al giorno festivo, mi auguro non si facciano strumentalizzazioni – prosegue l’assessore – né si dica che Lecco è una città sporca. Oggi è andata così e faremo in modo che non si ripetano situazioni di questo tipo”.