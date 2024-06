Sala al Barro, il cadavere di una donna rinvenuto nel lago

Il corpo notato da alcuni pescatori che hanno dato l’allarme

In posto le forze dell’ordine

SALA AL BARRO – Tragica scoperta a Sala al Barro. Il cadavere di una donna è stato rinvenuto questa mattina, mercoledì, nelle acque del lago di Annone, nei pressi della ciclo pedonale all’altezza del negozio di pneumatici lungo la Provinciale.

A dare l’allarme, intorno alle 9, alcuni pescatori che hanno notato il corpo in acqua. Immediato l’intervento dei soccorritori: in posto si sono portati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale e il 118. Il cadavere della donna di età non nota è stato recuperato dai pompieri.

L’area è stata transennata per consentire tutti i rilievi del caso da parte delle forze dell’ordine.

In aggiornamento