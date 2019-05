Tempo di lettura: 2 minuti

Tappezzata di cartelli la strada nel cuore del rione di San Giovanni

“Via Varigione è una via storica rispettala!”, oltre venti cartelli in cento metri di strada

LECCO – Una ventina di cartelli in circa 100 metri di via, più o meno uno ogni cinque metri… Il messaggio? “Via Varigione è una via storica rispettala!” e sotto l’immagine di un cane che fa i suoi bisogni con un simbolo di divieto.

Il messaggio è chiaro, o almeno dovrebbe esserlo, per i padroni degli amici a quattro zampe. Via Varigione è una piccola strada pedonale nel cuore di San Giovanni che si stacca da via Valsecchi, la strada che sale a Cereda, e porta alla piazzetta dove c’è la chiesetta dedicata alla Madonna delle Grazie.

Evidentemente i residenti sono esasperati dalla situazione così, per aiutare i padroni di cani più distratti, hanno pensato di ricordare, metro dopo metro, che la cacca dei propri cani deve essere raccolta…