La chiamata di soccorso è stata lanciata alle 22 circa

Sul posto anche l’elisoccorso giunto da Como

PIANI RESINELLI – Una chiamata di soccorso è stata lanciata alle 22 circa, di questa sera, sabato, da due scalatori che si troverebbero in difficoltà in prossimità della Cresta Segantini in Grignetta.

Stando alle prime informazioni emerse, i due scalatori avrebbero intrapreso l’ascesa alla cima della Grignetta lungo la via Zucchi che risale il Pilone Centrale, da qui una volta in cima la via si congiunge alla Cresta Segantini in prossimità della Lingua da dove, procedendo lungo la celebre cresta, si arriva alla vetta della Grignetta.

I due, da quanto sarebbe emerso, hanno avuto delle difficoltà e avrebbero deciso di ritornare sui propri passi compiendo una manovra in corda doppia che li avrebbe fatti finire in un canalone da dove hanno deciso di allertare i soccorsi.

Da Como è giunto l’elisoccorso, che ha sorvolato la zona individuando il punto esatto in cui si trovano i due escursionisti.

Riferite le coordinate, è toccato ai volontari del Soccorso Alpino (che non sono stati portati in quota con l’elicottero), via terra raggiungere i due escursionisti che saranno riaccompagnati a valle nottetempo.

Eventuali maggiori informazioni nella mattinata di domani (domenica).